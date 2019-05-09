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Город (Москва и область)     09.05.2019 09:53

Какие улицы перекрыты 9 мая в Москве

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Теги:  перекрытия  9 мая  День Победы  транспорт 

9 мая. Mossovetinfo.ru – Многие улице перекрыты 9 мая в центре Москвы в связи с проведением парада в честь Дня Победы, а также в связи с проведением шествия «Бессмертного полка». Также меняется график работы некоторых станций метро.

Перекрытия 9 мая в Москве

С 05:00 нельзя проехать по 1-й Тверской-Ямской, Тверской и Моховой улицам, в Театральном проезде, по улице Охотный Ряд, Кремлевской и Москворецкой набережным, Большому Москворецкому мосту.

С 05:30 до окончания мероприятий ограничено движение на следующих улицах:

- ул. Тверская;
- ул. Моховая;
- ул. Охотный ряд;
- Театральный пр-д;
- Новая пл.;
- Старая пл.;
- Китайгородский пр-д;
- Москворецкая наб.;
- Кремлевская наб.;
- Гончарная наб. (от Гончарного пр.);
- Котельническая наб.;
- Устьинская наб.;
- Б. Москворецкий мост;
- М. Москворецкий мост;
- Чугунный мост;
- ул. Болотная;
- Болотная пл.;
- Софийская наб.;
- Раушская наб.;
- Болотная наб.;
- Фалеевский пер.;
- ул. Балчуг;
- Лубочный пер.;
- Кадашевская наб.;
- Садовническая наб. (от ул. Балчуг до Б. Устьинского моста);
- Садовническая ул. (от ул. Балчуг до Б. Устьинского моста);
- 1-й Раушский пер.;
- 2-й Раушский пер.;
- ул. Солянка;
- Б. Путинковский пер.

С 10:00 до окончания мероприятия в связи с возвращением во временный парк на улице Нижние Мневники будет ограничено движение на пути следования военной техники на следующих улицах:

- Б. Каменном мосту;
- Боровицкой пл.;
- ул. Воздвиженка;
- ул. Новый Арбат;
- Новинском бул.;
- Страстном бул.;
- Тверском бул.;
- ул. Баррикадная;
- ул. Красная Пресня;
- ул. Садовая-Кудринская;
- ул. Большая Садовая;
- Триумфальной пл.;
- ул. 1-я Брестская (от ул. Гашека до Триумфальной пл.);
- ул. 2-я Брестская (от ул. Гашека до Триумфальной пл.);
- Звенигородском ш.;
- ул. Мневники;
- ул. Нижние Мневники;
- ул. Пятницкая;
- ул. Б. Ордынка;
- ул. Петровка.

В случае необходимости, возможны кратковременные ограничения движения на пути прохождения колонны по маршрутам (начало движения: в 15:00):

- ул. Нижние Мневники – ул. Крылатская – ул. Осенняя – Рублевское шоссе – МКАД – Минское шоссе – парадная площадка Алабино;
- ул. Нижние Мневники – ул. Крылатская – ул. Осенняя – Рублевское шоссе – МКАД – Киевское шоссе – парадная площадка Алабино.

09 мая 2019 г. в период с 15:00 до 18:00 по маршруту: ул. Нижние Мневники – ул. Народного Ополчения – ул. Мневники – ул. Мневники – Звенигородское ш. – 3-я Магистральная ул. – ст. «Красная Пресня».

Перекрытия будут сняты по мере прохождения колонны военной техники.

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Карта места

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Теги: 
перекрытия  9 мая  День Победы  транспорт 

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