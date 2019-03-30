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Город (Москва и область)     30.03.2019 09:38

Какие улицы перекрыты на юго-востоке Москвы с 30 марта по 5 апреля

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Теги:  перекрытия  ограничения движения  метро  метрополитен  транспорт 

30 марта. Mossovetinfo.ru – Схема движения транспорта изменилась в районах Красносельский, Сокольники и Преображенское в связи с закрытием участка Сокольнической линии московского метро.

Для приоритетного движения общественного транспорта перекрыты следующие участки улиц с обеспечением проезда местных жителей:

- ул. Краснопрудная (от д. 6 (ТЦ «Московский») до ул. В. Красносельская);
- ул. Краснопрудная (от ул. В. Красносельская до Третьего транспортного кольца);
- ул. Русаковская (от Третьего транспортного кольца до ул. Стромынка);
- ул. Стромынка (от ул. Русаковская до ул. Преображенская);
- ул. Преображенская (от ул. Стромынка до ул. Б. Черкизовская);
- 2-й Полевой пер. (от ул. Стромынка до ул. Б. Остроумовская);
- ул. Барболина (от ул. Стромынка до ул. 2-я Боевская);
- ул. Бабаевская (от ул. Стромынка до ул. 2-я Боевская);
- дублер ул. Б. Черкизовская (от ул. 2-я Пугачевская до Окружного пр.);
- Окружной пр. (от Хапиловского пр. до съезда с Окружного пр. на ул. Б. Черкизовская в сторону центра).

Также закрыт съезд с ул. Халтуринская на ул. Б. Черкизовская в сторону центра.

Для приоритетного движения общественного транспорта перекрыты следующие участки улиц:

- Рязанский пр. (от Комсомольской пл. до Южного пр.);
- Краснопрудный пер. (в районе пересечения с ул. Краснопрудная);
- 2-й Новый пер. (в районе пересечения с ул. Краснопрудная);
- ул. 2-я Леснорядская в районе пересечения с ул. Русаковская;
- Газовский пер. в районе пересечения с ул. Русаковская;
- Леснорядский пер. в районе пересечения с ул. Русаковская;
- ул. Гастелло в районе пересечения с ул. Русаковская;
- ул. 1-я Боевская в районе пересечения с ул. Стромынка;
- Стромынский пер. в районе пересечения с ул. Стромынка
- ул. Короленко (от ул. Стромынка до ул. Колодезная);
- 1-й Полевой пер. (от ул. Стромынка до ул. Б. Остроумовская);
- ул. М. Остроумовская в районе пересечения с ул. Стромынка;
- 1-я ул. Бухвостова в районе пересечения с ул. Преображенская.

Закрыты следующие съезды:

- с Третьего транспортного кольца на ул. Русаковская и ул. Краснопрудная;
- с Преображенской наб. на ул. Преображенская в сторону области;
- с Русаковской наб. на ул. Стромынка в сторону центра;
- с ул. Суворовская на ул. Преображенская;
- с основного хода ул. Б. Черкизовская на дублер ул. Б. Черкизовская в районе д. 5А;
- с ул. Б. Черкизовская на Окружной пр.;
- с Окружного пр. на ул. Б. Черкизовская в центр и область.

Проезд жителей к домам обеспечиваться сотрудниками ГИБДД.

Для приоритетного движения общественного транспорта будет ограничено движение по следующим улицам:

- ул. Маши Порываевой в районе пересечения с ул. Каланчевская (1 из 2 полос);
- Комсомольская площадь (2 из 4-5 полос в каждом направлении);
- ул. В. Красносельская и ул. Н. Красносельская в районе пересечения с ул. Краснопрудная (1 из 2 - полос);
- ул. Жебрунова в районе пересечения с ул. Русаковская (1 из 2 полос);
- ул. Матросская Тишина в районе пересечения с ул. Стромынка (1 из 2 полос);
- ул. Электрозаводская в районе пересечения с ул. Преображенская (1 из 2 полос);
- дублер Преображенской пл. в районе д. 12/11к3 по 1-й ул. Бухвостова (1 из 2 полос);
- ул. Краснобогатырская в районе пересечения с ул. Б. Черкизовская (1 из 3 полос);
- ул. Преображенский Вал в районе пересечения с ул. Преображенская (1 из 4 полос)
- ул. Б. Черкизовская от ул. Преображенская до ул. 2-я Пугачевская (2 из 4 полос в направлении области);
- ул. Б. Черкизовская от Окружного пр. до ул. Преображенская (2 из 4 полос в направлении центра).

Для обеспечения работы компенсационных маршрутов ограничена парковка транспортных средств на следующих улицах:

- ул. Новорязанская;
- ул. Краснопрудная;
- дублер ул. Большая Черкизовская;
- ул. Краснобогатырская в районе д.12/11к13 по 1-й ул. Бухвостова;
- ул. Преображенский Вал в районе д.14.

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Карта места

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Теги: 
перекрытия  ограничения движения  метро  метрополитен  транспорт 

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