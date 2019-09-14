14 сентября. Mossovetinfo.ru – В выходные, 14 и 15 сентября, в Москве пройдет несколько массовых мероприятий. В связи с этим некоторые улицы будут перекрыты.
Парада городской техники
С 21:00 13 сентября до 20:00 15 сентября нельзя проехать по участку проспекта Академика Сахарова от Садовой-Спасской улицы до Докучаева переулка, а также улица Маши Порываевой;
С 21:00 13 сентября до 15:00 14 сентября перерыт участок проспекта Академика Сахарова от Садовой-Спасской улицы до Сретенского бульвара;
С 21:00 13 сентября до 23:59 14 сентября для движения транспорта закрыт участок дублера Садового кольца от 1-го Коптельского переулка до проспекта Мира;
С 09:00 до 15:00 14 сентября перекроют Садовое кольцо;
С 05:00 до 15:00 14 сентября перекрыт участок Каланчевской улицы от Садовой-Спасской улицы до Орликова переулка;
Парад московского студенчества
С 05:00 до 23:59 14 сентября нельзя проехать по участку улицы Косыгина от Мичуринского проспекта до проспекта Вернадского, по участку Университетского проспекта от Мичуринского проспекта до проспекта Вернадского, а также по Университетской площади. Также перекрыты улицы Менделеевская и Лебедева.
Осенний велофестиваль
С 20:00 14 сентября до 08:00 16 сентября полностью перекрыта улица Лужники и аллея Славы.
С 11:30 15 сентября будут перекрыты Лужнецкая, Фрунзенская, Пречистенская, Кремлевская, Москворецкая, Устьинская, Серебряническая, Краснопресненская, Смоленская, Ростовская, Саввинская и Новодевичья набережные, а также Садовая-Черногрязская, Садовая-Спасская, Садовая-Сухаревская, Садовая-Каретная, Садовая-Триумфальная, Большая Садовая, Садовая-Кудринская и Баррикадная улицы, улицы 1905 года, Земляной Вал, Красная Пресня и площадь Краснопресненская Застава.
Благотворительный велозаезд «ТеатРалли»
С 10:00 до 13:00 14 сентября перекрыты улицы Каретный Ряд и Петровку, Страстной, Петровский, Рождественский, Сретенский бульвары, а также разворот на Тургеневской площади.
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