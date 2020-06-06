6 июня. Mossovetinfo.ru – В ходе реконструкции Каланчевского путепровода, ему вернут исторический вид, сообщается на портале mos.ru.



Проект Каланчевского путепровода был разработан Алексеем Щусевым в 1912 году, однако в ходе строительства проект неоднократно менялся. В связи с тем, что по проекту реконструкции, количество путей на путепроводе будет увеличено с 2 до 4, вертикальные опоры, построенные Щусевым, не справятся с выросшей нагрузкой. Поэтому чтобы сохранить исторический облик путепровода и приспособить его к новым задачам, проектировщики решили вернуться к первым эскизам Алексея Щусева и усилить мосты изогнутыми металлическими фермами.



Подробнее о реконструкции путепровода можно узнать здесь.