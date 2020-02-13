13 февраля. Mossovetinfo.ru – Капитальный ремонт 17 причалов Северного Речного вокзала будет завершен к началу навигации, сообщил журналистам заммэра Москвы Петр Бирюков.
Бирюков отметил, что уже с началом навигации все причалы смогут принимать грузовые и пассажирские суда, а также напомнил, что более половины причалов являются объектами культурного наследия.
В настоящее время идет ремонт и модернизация инженерных систем причалов, завершены работы по модернизации трубопровода холодного водоснабжения. Если ранее воду можно было подавать только на одно судно, то теперь одновременно можно будет подключить до 20 пришвартованных судов. Также будет восстановлена гранитная облицовка причалов, пешеходное покрытие, отремонтированы лестницы и многое другое.
Навигация на Москве-реке обычно стартует в конце апреля и завершается в середине ноября, но может быть увеличена или сокращена в зависимости от погодных условий.
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