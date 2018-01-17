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Город     17.01.2018 00:01

Карантин по бешенству установлен в районе Крылатское распоряжением мэра Москвы

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Теги:  Крылатское  бешенство  карантин  собаки  кошки 

17 января, Mossovetinfo.ru - В связи с выявленным заболеванием бешенства домашнего животного до 14 марта 2018 года на территории района Крылатское (ЗАО Москвы) установлен карантин, сообщили ИА «Моссовет» в горадминистрации.

В соответствии с распоряжением мэра N 16-РМ от 15 января 2018 г., на период карантина запрещены: «проведение выставок собак и кошек, торговля домашними животными, вывоз собак и кошек за пределы этой территории».

На территории района проживает более 82 тысяч жителей, находятся: природно-исторический парк «Москворецкий», Серебряноборское лесничество, Крылатские холмы, Татаровская пойма.

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Карта места

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Теги: 
Крылатское  бешенство  карантин  собаки  кошки 

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