Карантин по бешенству установлен в районе Крылатское распоряжением мэра Москвы

17 января, Mossovetinfo.ru - В связи с выявленным заболеванием бешенства домашнего животного до 14 марта 2018 года на территории района Крылатское (ЗАО Москвы) установлен карантин, сообщили ИА «Моссовет» в горадминистрации.



В соответствии с распоряжением мэра N 16-РМ от 15 января 2018 г., на период карантина запрещены: «проведение выставок собак и кошек, торговля домашними животными, вывоз собак и кошек за пределы этой территории».



На территории района проживает более 82 тысяч жителей, находятся: природно-исторический парк «Москворецкий», Серебряноборское лесничество, Крылатские холмы, Татаровская пойма.