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Город (Москва и область)
13.06.2018, 11:00
Карантин по бешенству введен в Некрасовке
13 июня. Mossovetinfo.ru – На территории района Некрасовка введен карантин для домашних животных, в связи с выявленным случаем бешенства, соответствующее распоряжение мэра Москвы опубликовано на оф...
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Город (Москва и область)
13.06.2018, 10:48
Доходный дом XIX века в центре Москвы получил охранный статус
13 июня. Mossovetinfo.ru – Доходный дом купца Шешекова, расположенный в Дегтярном переулке, признан выявленным объектом культурного наследия, сообщается на официальном портале мэра и правительства ...
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Город (Москва и область)
13.06.2018, 10:19
Тематические цветники появились в Москве к ЧМ-2018
13 июня. Mossovetinfo.ru – Двенадцать цветников, посвященных предстоящему чемпионату мира по футболу 2018 года, появились на улицах Москвы, сообщает пресс-служба Комплекса городского хозяйства стол...