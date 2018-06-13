13 июня. Mossovetinfo.ru – На территории района Некрасовка введен карантин для домашних животных, в связи с выявленным случаем бешенства, соответствующее распоряжение мэра Москвы опубликовано на официальном портале мэра и правительства столицы.



На период карантина на территории Некрасовки запрещены проведение выставок кошек и собак, торговля домашними животными, а также их вывоз за пределы района.



Карантин установлен до 11 августа.