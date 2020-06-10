Другие материалы
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Город (Москва и область)
10.06.2020, 09:57
В каждой «Ласточке» на МЦК теперь есть «вагон тишины»
10 июня. Mossovetinfo.ru – «Вагоны тишины» теперь есть в каждом, из 51 поездов «Ласточка», курсирующих на МЦК, сообщается на официальном сайте московского метрополитена. Вагоны отмечены спец...
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Город (Москва и область)
10.06.2020, 09:14
Каршеринг в Москве не может запустить поминутные тарифы
10 июня. Mossovetinfo.ru – Каршеринг в Москве не может начать работу на прежних поминутных тарифах, так как до сих пор нет соответствующего регламента, говорится в совместном заявлении компаний «Ян...
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Город (Москва и область)
10.06.2020, 07:52
Капитальный ремонт еще 25 поликлиник в Москве начнут в конце июня
10 июня. Mossovetinfo.ru - Масштабный проект капитального ремонта московских поликлиник продолжается. Об этом сообщила Анастасия Ракова, заместитель мэра столицы. Сейчас ремонтные работы ведутся в...