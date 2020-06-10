10 июня. Mossovetinfo.ru – Каршеринг в Москве не может начать работу на прежних поминутных тарифах, так как до сих пор нет соответствующего регламента, говорится в совместном заявлении компаний «Яндекс.Драйв» и «Belka.car».



В настоящее время каршеринговые компании в Москве работают только на тарифах с длительным предоставлением автомобилей на срок от 5 дней. При этом, вводить номера цифровых пропусков больше не надо.



Однако, для возобновления работы на поминутных тарифах, необходим регламентирующий документ Роспотребнадзора, которого пока нет.



Работа московского каршеринга, временно приостановленная из-за коронавируса, была возобновлена с 25 мая, однако с рядом ограничений (возможность только длительной аренды автомобиля, наличие цифровых пропусков, дезинфекция машины после каждого клиента). С 9 июня, согласно указу мэра Москвы Сергея Собянина, работа каршеринга в Москве должна была быть возобновлена в полном объеме, однако это не было сделано из-за отсутствия регламентирующего документа Роспотребнадзора.