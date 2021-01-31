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Город (Москва и область)     01.02.2021 09:26

Картой «Тройка» с 1 февраля можно оплатить проезд в Подмосковье

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Теги:  транспортные карты  Тройка  Московская область  Подмосковье  оплата проезда  Сергей Собянин 

1 февраля. Mossovetinfo.ru – С 1 февраля картой тройка можно оплатить проезд на городских маршрутах Московской области, сообщил в своем персональном аккаунте в социальной сети «ВКонтакте» мэр Москвы Сергей Собянин.

Оплатить проезд «Тройкой» теперь можно на подмосковных маршрутах с фиксированным тарифом, там, где плата списывается на входе. В дальнейшем планируется запустить возможность оплаты «Тройкой» на пригородных зональных маршрутах.

Ранее о том, что с 1 февраля оплатить проезд в Подмосковье можно будет «Тройкой» сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

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Карта места

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Теги: 
транспортные карты  Тройка  Московская область  Подмосковье  оплата проезда  Сергей Собянин 

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