Другие материалы
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Город (Москва и область)
01.02.2021, 09:26
Картой «Тройка» с 1 февраля можно оплатить проезд в Подмосковье
1 февраля. Mossovetinfo.ru – С 1 февраля картой тройка можно оплатить проезд на городских маршрутах Московской области, сообщил в своем персональном аккаунте в социальной сети «ВКонтакте» мэр Москвы С...
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Город (Москва и область)
31.01.2021, 17:56
Все станции московского метро работают штатно - дептранс
31 января. Mossovetinfo.ru – Все станции московского метро работают штатно. Об этом в Telegram-канале со ссылкой на метрополитен сообщил департамент транспорта столицы. С утра 31 января не работа...
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Город (Москва и область)
31.01.2021, 13:03
На вход и выход закрыты станции метро «Сухаревская» и «Красные ворота»
31 января. Mossovetinfo.ru – Cтанции московского метро «Сухаревская» и «Красные ворота» закрыты на вход и выход. Как сообщает департамент транспорта в своем telegram-канале, это сделано по требов...