Картой «Тройка» теперь можно управлять на сайте метро

27 марта. Mossovetinfo.ru — На обновленной версии сайта московского метрополитена пользователям стал доступен ряд новых полезных функций, сообщает telegram-канал департамента транспорта Москвы.



Среди новых функций - возможность управления картой «Тройка». Теперь на сайте можно привязать и отвязать карту, пополнить ее баланс, переносить средства с одной карты на другую, настроить автоплатеж, покупать любые проездные билеты, изучить доступные тарифы, а также узнать расположение терминалов оплаты и касс.



Также на сайте теперь можно оставить заявку о поиске потерянной вещи, узнать об актуальных экскурсиях, также на обновленном сайте появился чат-бот московского метро Александра.



В дальнейшем планируется разместить на сайте более удобную и понятную схему метро, справочник по всем станциям со схемами и фотографиями, а также отдельный раздел обо всех ремонтных работах и связанных с ними временных изменениях.