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Город (Москва и область)     27.03.2021 09:54

Картой «Тройка» теперь можно управлять на сайте метро

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Теги:  метро  метрополитен  карта Тройка  сайт  обновление 

27 марта. Mossovetinfo.ru — На обновленной версии сайта московского метрополитена пользователям стал доступен ряд новых полезных функций, сообщает telegram-канал департамента транспорта Москвы.

Среди новых функций - возможность управления картой «Тройка». Теперь на сайте можно привязать и отвязать карту, пополнить ее баланс, переносить средства с одной карты на другую, настроить автоплатеж, покупать любые проездные билеты, изучить доступные тарифы, а также узнать расположение терминалов оплаты и касс.

Также на сайте теперь можно оставить заявку о поиске потерянной вещи, узнать об актуальных экскурсиях, также на обновленном сайте появился чат-бот московского метро Александра.

В дальнейшем планируется разместить на сайте более удобную и понятную схему метро, справочник по всем станциям со схемами и фотографиями, а также отдельный раздел обо всех ремонтных работах и связанных с ними временных изменениях.

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Карта места

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Теги: 
метро  метрополитен  карта Тройка  сайт  обновление 

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