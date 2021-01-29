Карту «Тройка» можно будет использовать на всех подмосковных маршрутах с 1 февраля

29 января. Mossovetinfo.ru – С 1 февраля карту «Тройка» можно будет использовать для оплаты проезда на всех маршрутах Московской области, заявила замминистра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Анна Кротова во время прямого разговора губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва с жителями региона.



По словам Кротовой, тестирование «Тройки» прошло в городе Королеве, в нем принимали участие 500 человек. По итогам тестирования, власти Московской области готовы с 1 февраля запустить карту «Тройка» на всех маршрутах Подмосковья.



Также сохраняется возможность оплатить проезд кредитными картами и подмосковными транспортными картами «Стрелка».



Говоря об объединенной карте, которая будет совмещать функционал «Тройки» и «Стрелки», Кротова сообщила, что такая карта появится к сентябрю.



В дальнейшем планируется, что карта «Тройка» станет единой для всего Московского региона.