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Город (Москва и область)     29.01.2021 10:10

Карту «Тройка» можно будет использовать на всех подмосковных маршрутах с 1 февраля

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Теги:  транспортные карты  Московская область  Подмосковье  Тройка 

29 января. Mossovetinfo.ru – С 1 февраля карту «Тройка» можно будет использовать для оплаты проезда на всех маршрутах Московской области, заявила замминистра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Анна Кротова во время прямого разговора губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва с жителями региона.

По словам Кротовой, тестирование «Тройки» прошло в городе Королеве, в нем принимали участие 500 человек. По итогам тестирования, власти Московской области готовы с 1 февраля запустить карту «Тройка» на всех маршрутах Подмосковья.

Также сохраняется возможность оплатить проезд кредитными картами и подмосковными транспортными картами «Стрелка».

Говоря об объединенной карте, которая будет совмещать функционал «Тройки» и «Стрелки», Кротова сообщила, что такая карта появится к сентябрю.

В дальнейшем планируется, что карта «Тройка» станет единой для всего Московского региона.

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Карта места

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Теги: 
транспортные карты  Московская область  Подмосковье  Тройка 

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