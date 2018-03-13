Катки в 19 парках Москвы продлили работу

13 марта. Mossovetinfo.ru - Катки в 19 городских парках продлили свою работу. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.



Ожидалось, что все катки завершат свою работу 11 марта, но из-за сильных морозов было принято решение о продлении работы многих катков.



Список парков, где можно покататься на коньках:



— сад имени Баумана;

— Таганский парк;

— парк «Красная Пресня»;

— парк «Фили»;

— Лианозовский парк;

— Гончаровский парк;

— парк «Дубки»;

— парк на Ангарской улице;

— Бабушкинский парк;

— парк «Сокольники»;

— парк «Северное Тушино»;

— парк Дружбы;

— парк 50-летия Октября;

— парк Северного речного вокзала;

— Измайловский парк;

— усадьба Воронцово;

— усадьба Люблино;

— музей-усадьба «Коломенское»;

— усадьба Деда Мороза.