27 сентября. Mossovetinfo.ru – Около 20% москвичей уже сделали прививки от гриппа, сообщил журналистам глава департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун.



Хрипун напомнил, что компания вакцинации против гриппа стартовала в Москве 20 августа и продлится до 28 октября. Всего в Москве открыто 509 центров вакцинации. Также Хрипун отметил, что прививки от гриппа являются лучшей и самой надежной защитой от гриппа.



Центры вакцинации открыты во всех московских поликлиниках, а также в 70 центрах госуслуг «Мои документы». Кроме того, мобильные пункты вакцинации открыты возле станций метро и МЦК, возле железнодорожных станций, а в выходные дни сделать прививку от гриппа можно в 9 торговых центрах Москвы.



По данным департамента здравоохранения, самым популярным стал мобильный пункт вакцинации возле станции метро «Речной вокзал», в этом пункте прививки сделали более 11 тысяч человек. В мобильных пунктах, расположенных в торговых центрах, прививки сделали более 5 тысяч человек.