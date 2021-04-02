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Город (Москва и область)     02.04.2021 17:31

Кинотеатр «Художественный» откроют после реконструкции 9 апреля

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Теги:  Кинотеатр Художественный  кинотеатры  Художественный  реконструкция  открытие 

2 апреля. Mossovetinfo.ru — Старейший московский кинотеатр «Художественный» откроют после реконструкции 9 апреля, сообщает ТАСС со ссылкой на программного директора кинотеатра Стаса Тыркина.

В первый день работы в кинотеатре пройдет российская премьера фильма «Отец» Флориана Зеллера с Энтони Хопкинском и Оливией Колман в главных ролях. Билеты можно будет купить на сайте кинотеатра начиная с 5 апреля.

«Художественный» будет работать ежедневно с 09:00 до 03:00. Стоимость билетов будет начинаться от 290 рублей. В выходные дни помимо регулярных киносеансов в кинотеатре будут организованы экскурсии, на которых посетителям расскажут, как строили, перестраивали и реконструировали кинотеатр.

Кинотеатр «Художественный» был построен в 1909 году по проекту архитектора Николая Благовещенского. Позднее здание кинотеатра было перестроено Федором Шехтелем. После реставрации и реконструкции кинотеатру вернули старинное название: «Художественный электро-театръ».

Кинотеатр был закрыт на реконструкцию в 2014 году, однако подрядчик затянул сроки работ и контракт с ним был разорван. В 2016 году кинотеатр был передан в аренду на 20 лет компании Александра Мамута A&NN. В 2019 году совладельцем кинотеатра стала Rambler Group, в том же году началась реконструкция кинотеатра.

В результате реконструкции в кинотеатре появилось четыре зала: большой на 474 места, два малых зала по 46 мест и один камерный, рассчитанный на 21 зрителя. Все залы оснащены самым современным кино- и звуковым оборудованием.

В связи с действующими в Москве коронавирусными ограничениями, заполняемость залов пока будет ограничена 50%, а интервалы между сеансами будут составлять 30 минут.

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Карта места

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Теги: 
Кинотеатр Художественный  кинотеатры  Художественный  реконструкция  открытие 

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