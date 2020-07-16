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Город (Москва и область)     16.07.2020 16:35

Кинотеатры в Подмосковье откроются с 1 августа

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Теги:  коронавирус  Московская область  Подмосковье  снятие ограничений 

16 июля. Mossovetinfo.ru – Кинотеатры в Московской области возобновят работу с 1 августа, сообщается на официальном сайте правительства Подмосковья.

Сообщается, что кинотеатры возобновят работу при соблюдении рекомендаций Роспотребнадзора.

Ранее сообщалось, что с 16 июля в Московской области возобновили работу предприятия общественного питания, а также отменен масочный режим в парках.


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Карта места

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Теги: 
коронавирус  Московская область  Подмосковье  снятие ограничений 

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