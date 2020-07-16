16 июля. Mossovetinfo.ru – Кинотеатры в Московской области возобновят работу с 1 августа, сообщается на официальном сайте правительства Подмосковья.
Сообщается, что кинотеатры возобновят работу при соблюдении рекомендаций Роспотребнадзора.
Ранее сообщалось, что с 16 июля в Московской области возобновили работу предприятия общественного питания, а также отменен масочный режим в парках.
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