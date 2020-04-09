9 апреля. Mossovetinfo.ru – В Москве создан клинический комитет по борьбе с коронавирусом, в который вошли главврачи коронавирусных стационаров, сообщает оперативный штаб Москвы по ситуации с коронавирусом.



Члены комитета предложили отказаться от разделения стационаров на коронавирусные и стационары для лечения пневмонии, и включить их все в единую систему.



По мнению врачей, сейчас подавляющее большинство случаев пневмонии вызвано именно коронавирусом. Кроме того, точность тестирования составляет 70-80%. Поэтому предлагается, госпитализировать больных с признаками пневмонии-COVID 19, то его необходимо госпитализировать и вести как больного коронавирусом, даже если еще нет результатов тестов.



На основании консенсуса членов комитета, департамент здравоохранения Москвы издал приказ об изменении принципов маршрутизации пациентов, сообщил глава департамента Алексей Хрипун.



Сейчас в Москве больных коронавирусом принимает 13 стационаров. При этом, в ряде больниц готовятся новые стационары для заразившихся.