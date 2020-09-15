15 сентября. Mossovetinfo.ru – Согласно существующим нормам, отопление в Москве включается, когда среднесуточная температура наружного воздуха ниже восьми градусов в течение пяти дней.



Синоптики отмечают, что похолодание до таких температур ожидается в Москве в конце сентября. В 2019 году отопление в столице включили 22-23 сентября. Тогда власти решили включить отопление, не дожидаясь снижения температур до восьми градусов в течение пяти дней.