15 июня. Mossovetinfo.ru – Количество брошенных автомобилей в Москве с 2014 года сократилось более чем вдвое, заявил заммэра Москвы Петр Бирюков.



По словам Бирюкова, в 2014 году в Москве было выявлено за год 16 657 автомобилей, а в 2017 году – 7 353.



С начала 2018 года в Москве было выявлено 2 052 брошенных автомобиля. 1 049 из них приведены в порядок или убраны с улиц, еще 884 были перемещены на специальные стоянки городскими службами. По остальным автомобилям ведется работа, устанавливаются владельцы.