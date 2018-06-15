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Город (Москва и область)     15.06.2018 16:55

Число брошенных автомобилей в Москве сократилось более чем вдвое с 2014 года

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Теги:  автомобили  брошенные автомобили 

15 июня. Mossovetinfo.ru – Количество брошенных автомобилей в Москве с 2014 года сократилось более чем вдвое, заявил заммэра Москвы Петр Бирюков.

По словам Бирюкова, в 2014 году в Москве было выявлено за год 16 657 автомобилей, а в 2017 году – 7 353.

С начала 2018 года в Москве было выявлено 2 052 брошенных автомобиля. 1 049 из них приведены в порядок или убраны с улиц, еще 884 были перемещены на специальные стоянки городскими службами. По остальным автомобилям ведется работа, устанавливаются владельцы.


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Карта места

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Теги: 
автомобили  брошенные автомобили 

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