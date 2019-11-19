19 ноября. Mossovetinfo.ru – Количество сделок с жильем в Москве по договорам купли-продажи (мены) составило в октябре текущего года 12 605, что на 26% больше, чем в сентябре нынешнего года, сообщается на официальном сайте московского управления Росреестра.
В тоже время по сравнению с октябрем 2018 года количество переходов прав по договорам купли-продажи снизилось на 22%.
Всего с начала года в Москве зарегистрировано 117 944 переходов прав на основании договоров купли-продажи жилья. Это на 3% меньше, чем за аналогичный период 2018 года, когда было зарегистрировано 121 826 договоров.
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