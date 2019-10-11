11 октября. Mossovetinfo.ru – К 2024 году количество станций метро в Москве вырастет до 310, а протяженности линий метрополитена возрастет до 574 километров, сообщается на официальном сайте Стройкомплекса Москвы со ссылкой на главу столичного департамента строительства Андрея Бочкарева.
По словам Бочкарева, общая длинна линий подземного и наземного метро вместе с МЦК и МЦД к 2024 году составит 1000 километров.
В дальнейшем, до 2027 года планируется построить еще 66 километров линий метро и 26 новых станций.
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