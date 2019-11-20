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Город (Москва и область)     20.11.2019 10:40

Количество станций метро в ТиНАО увеличится до 14 к концу 2023 года

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Теги:  метро  строительство  ТиНАО 

20 ноября. Mossovetinfo.ru – До конца 2023 года количество станций метро на территории ТиНАО вырастет до 14, сообщает пресс-служба департамента строительства Москвы со ссылкой на главу департамента Андрея Бочкарева.

Сейчас на территории ТиНАО работает 8 станций метро: «Румянцево», «Саларьево», «Филатов Луг», «Прокшино», «Ольховая» и «Коммунарка» Сокольнической линии, а также «Рассказовка» и «Говорово» Калининско-Солнцевской линии.

В настоящее время идет строительство четырех станций Коммунарской линии (рабочие названия «Славянский мир», «Мамыри», «Бачуринская», «Коммунарка»). До конца 2023 года на территории ТиНАО также построят станцию «Потапово» Сокольнической линии и станцию «Пыхтино» Калининско-Солнцевской линии.

Открытие новых линий и станций метро на территории ТиНАО улучшит транспортную доступность новых районов и разгрузит существующие линии метро. Бочкарев отметил, что особенно выиграют пассажиры Калужско-Рижской линии метро, так как станция «Теплый стан» перестанет быть главным пересадочным узлом на метрополитен для жителей ТиНАО.


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Теги: 
метро  строительство  ТиНАО 

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