17 октября. Mossovetinfo.ru – В 2020 году на 460 перекрестках в Москве установят интеллектуальную систему быстрого переключения светофоров, сообщил в эфире радиостанции «Говорит Москва» заместитель руководителя Центра организации дорожного движения Дмитрий Горшков.
По словам Горшкова, на перекрестках установят дополнительные датчики, при это для их установки нет необходимости вскрывать асфальт. Эти датчики позволяют распознать приближение общественного транспорта и включать зеленый свет для их приоритетного проезда.
Горшков также отметил, что эксперименты по внедрению «умных» светофоров проходят в Москве уже несколько лет. В частности, данная система хорошо зарекомендовала себя в Зеленограде, где она позволила обеспечивать не только приоритетный проезд общественного транспорта, но и другие циклы работы светофоров, которые упрощают движение остального автотранспорта – например режим «зеленая волна».
Горшков сообщил, что до конца года в Москве «умные» светофоры появятся на 100 перекрестках в Москве, а в течение следующего года их количество увеличат до 460.
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