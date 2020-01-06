6 января. Mossovetinfo.ru – Количество высоток по программе реновации в Москве составляет три процента, заявил на своей странице в Facebook заместитель мэра столицы Марат Хуснуллин.
«Мы на сегодняшний день провели 54 проекта планировки. Это 3700 секций. Каждая секция – один подъезд. У нас получилось, что две три проектируемых и строящихся домов по программе реновации не превышают высоту в 14 этажей. Еще примерно треть – высота до 24 этажей. И только 3 процента всех домов по реновации – высотные градостроительные комплексы», - сказал Хуснуллин.
Он отметил, что средняя этажность в районах реновации на сегодняшний день составляет 12,5 этажа, а по запланированным проектам - 15,5 с учетом первых нежилых этажей.
Заместитель мэра пояснил, почему сейчас строится много домов в 20 этажей и более: «Если мы не поднимем первую волну переселения, то не сможем выполнить программу реновации».Хуснуллин добавил, что 80% жителей, которые приняли участие в голосовании по программе реновации в проекте «Активный гражданин», попросили ускорить реализацию программы.
Ранее власти Москвы заявляли, что программа реновации, в которую вошло более 5000 домов, должна быть реализована за 15 лет - до 2032 года.
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