Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы снос пятиэтажек
Город (Москва и область)     06.01.2020 11:22

Количество высоток по программе реновации составляет три процента - власти

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Марат Хуснуллин  Хуснуллин  программа реновации  реновация 

6 января. Mossovetinfo.ru – Количество высоток по программе реновации в Москве составляет три процента, заявил на своей странице в Facebook заместитель мэра столицы Марат Хуснуллин.

«Мы на сегодняшний день провели 54 проекта планировки. Это 3700 секций. Каждая секция – один подъезд. У нас получилось, что две три проектируемых и строящихся домов по программе реновации не превышают высоту в 14 этажей. Еще примерно треть – высота до 24 этажей. И только 3 процента всех домов по реновации – высотные градостроительные комплексы», - сказал Хуснуллин.

Он отметил, что средняя этажность в районах реновации на сегодняшний день составляет 12,5 этажа, а по запланированным проектам - 15,5 с учетом первых нежилых этажей.

Заместитель мэра пояснил, почему сейчас строится много домов в 20 этажей и более: «Если мы не поднимем первую волну переселения, то не сможем выполнить программу реновации».Хуснуллин добавил, что 80% жителей, которые приняли участие в голосовании по программе реновации в проекте «Активный гражданин», попросили ускорить реализацию программы.

Ранее власти Москвы заявляли, что программа реновации, в которую вошло более 5000 домов, должна быть реализована за 15 лет - до 2032 года.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Марат Хуснуллин  Хуснуллин  программа реновации  реновация 

Возврат к списку

Лента новостей

11:22 Город (Москва и область) Количество высоток по программе реновации составляет три процента - власти

11:03 Город (Москва и область) Как будет работать метро в Москве в рождественскую ночь

11:00 Город (Москва и область) Как будет работать наземный транспорт в Москве в рождественскую ночь

10:50 Город (Москва и область) Как будет работать транспорт в Москве в рождественскую ночь

15:33 Город (Москва и область) Северо-восточный участок планируется открыть к 2022 году

Актуальные материалы

11:03 Город (Москва и область) Как будет работать метро в Москве в рождественскую ночь

11:00 Город (Москва и область) Как будет работать наземный транспорт в Москве в рождественскую ночь

15:33 Город (Москва и область) Северо-восточный участок планируется открыть к 2022 году

15:25 Власть Путин обратится с посланием к Федеральному Собранию 15 января в «Манеже»

10:45 Город (Москва и область) Парковка в Москве в новогодние праздники будет бесплатной

09:43 Город (Москва и область) Как работают госучреждения в Москве в новогодние праздники

09:08 Город (Москва и область) Как работает почта в Москве в новогодние праздники

09:07 Город (Москва и область) Как работают центры «Мои документы» в новогодние праздники

08:56 Город (Москва и область) Как будет работать метро в Москве в новогоднюю ночь

08:09 Город (Москва и область) Новогодняя программа на ВДНХ

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru