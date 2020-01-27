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Город (Москва и область)
28.01.2020, 09:11
Комбинированные билеты на несколько мероприятий начали продавать в парке «Зарядье»
28 января. Mossovetinfo.ru – В парке «Зарядье» стартовала акция, в рамках которой посетители парка могут приобрести один билет на несколько мероприятий сразу, сообщается на портале mos.ru. Ко...
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Город (Москва и область)
28.01.2020, 08:39
Более 90% москвичей поддержали проект реконструкции городских поликлиник
28 января. Mossovetinfo.ru – Более 90% москвичей в ходе опроса поддержали проект капитального ремонта городских поликлиник, сообщается на портале mos.ruсо ссылкой на заммэра Москвы Анастасию Ракову...
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Город (Москва и область)
27.01.2020, 16:44
Бирюлевскую и Рублево-Архангельскую линии метро планируется запустить до 2028 года
27 января. Mossovetinfo.ru – Две новые линии метро – Бирюлевскую и Рублево-Архангельскую – планируется запустить до 2028 года, сообщил в интервью РИА Недвижимость заммэра Москвы Андрей Бочкарев. ...