28 января. Mossovetinfo.ru – В парке «Зарядье» стартовала акция, в рамках которой посетители парка могут приобрести один билет на несколько мероприятий сразу, сообщается на портале mos.ru.



Комбинированный билет позволит гостям парка посетить выставки «Год театра. Занавес!» и совместную выставку современных художников Александра Виноградова и Владимира Дубосарского. Первая выставка проходит в выставочном зале павильона «Медиацентр», вторая – в подземном музее «Зарядья».



Кроме того, единый билет дает право посмотреть один из двух фильмов, демонстрируемых в медиахолле: «Россия. Виртуальное путешествие», в котором показаны различные уголки России, или «Машина времени» в котором реконструированы важнейшие события из истории Москвы.



Комбинированный билет продается только в кассах парка «Зарядье». Его стоимость ниже, чем если бы посетители покупали билеты на каждое мероприятие по отдельности. Акция по продаже комбинированных билетов продлится до 24 февраля.