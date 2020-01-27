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Город (Москва и область)     28.01.2020 09:11

Комбинированные билеты на несколько мероприятий начали продавать в парке «Зарядье»

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Теги:  парк Зарядье  билеты  акции 

28 января. Mossovetinfo.ru – В парке «Зарядье» стартовала акция, в рамках которой посетители парка могут приобрести один билет на несколько мероприятий сразу, сообщается на портале mos.ru.

Комбинированный билет позволит гостям парка посетить выставки «Год театра. Занавес!» и совместную выставку современных художников Александра Виноградова и Владимира Дубосарского. Первая выставка проходит в выставочном зале павильона «Медиацентр», вторая – в подземном музее «Зарядья».

Кроме того, единый билет дает право посмотреть один из двух фильмов, демонстрируемых в медиахолле: «Россия. Виртуальное путешествие», в котором показаны различные уголки России, или «Машина времени» в котором реконструированы важнейшие события из истории Москвы.

Комбинированный билет продается только в кассах парка «Зарядье». Его стоимость ниже, чем если бы посетители покупали билеты на каждое мероприятие по отдельности. Акция по продаже комбинированных билетов продлится до 24 февраля.


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Карта места

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Теги: 
парк Зарядье  билеты  акции 

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