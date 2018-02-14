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Город (Москва и область)     14.02.2018 18:13

Комиссия по переименованиям не нашла оснований изменение адреса посольства США в Москве

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Теги:  Москва  США  посольство  адрес  переименование  отказ 

14 февраля /Mossovetinfo.ru/ - - Московские власти, рассмотрев в среду поступившее 8 февраля от депутата Госдумы Михаила Дегтярева предложение присвоить зданию посольства США почтовый адрес Североамериканский тупик, дом 1, не нашли оснований для переименования. О решении комиссии сообщают РИА Новости.

По словам заместителя председателя Городской межведомственной комиссии по наименованию территориальных единиц, улиц, станций метрополитена, организаций и других объектов Москвы Александры Александровой «эксперты рабочей группы считают невозможным рассмотреть данное предложение по названию из-за фактического отсутствия самого объекта (тупика – ред.) для наименования»

РИА Новости сообщают, что как отметила Александрова, указанный внутридворовый проезд является обычной придомовой территорией, которая по закону города №40-70 от 08.10.1997 не подлежит наименованию. Также зампред комиссии подчеркнула, что в этот двор выходят исторические здания — Дом-музей Шаляпина и Дом Наркомфина, которые имеют адресацию по Новинскому бульвару.

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Теги: 
Москва  США  посольство  адрес  переименование  отказ 

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