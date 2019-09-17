17 сентября, Mossovetinfo.ru – Коммунальщики Москвы готовы к отопительному сезону, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе осмотра открывшейся после реконструкции насосно-перекачивающей станции «Марьинская».



По словам Собянина, с 2012 года в Москве реализуется программа развития инженерно-коммунальной инфраструктуры, в рамках которой были отремонтированы системы водо-, газо- и теплоснабжения, котельные и ТЭЦ.



«В этом году город провел полную ревизию, подготовился к зиме, готовность коммунальной системы реализована» - заявил Собянин.



Как сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы, к отопительному сезону подготовлены более 70 тысяч зданий, в том числе жилые дома, успешно проведены гидравлические испытания тепловых сетей города.



Кроме того, в зимний период для уборки снега будет задействовано порядка 25 тысяч единиц дорожно-уборочной техники, будет сформировано 6,5 тысячи бригад общей численностью 25,3 тысяч рабочих. Для работы во дворах будет привлечено 29 тысяч дворников и 30 тысяч средств малой механизации. Для очистки кровель от снега будет создано 4,2 тысячи бригад общей численностью 16,2 тысячи рабочих.