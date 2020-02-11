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Город (Москва и область)     11.02.2020 14:34

Коммунальные службы Москвы переведены на усиленный режим работы из-за снегопада

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Теги:  ЖКХ  снегопад  режим работы  уборка снега 

11 февраля. Mossovetinfo.ru – Коммунальные службы Москвы переведены на усиленный режим работы из-за снегопада, сообщил журналистам заммэра Москвы Петр Бирюков.

По прогнозам синоптиков, во вторник, 11 февраля в Москве может выпасть до 5 миллиметров снега, который не растает, несмотря на то, что температура воздуха около 0 градусов.

Коммунальщики оперативно устраняют последствия снегопада, на улицы выведено 8,5 тысяч единиц техники: снегоуборочные машины, погрузчики, роторы, трактора, а также самосвалы для вывоза снега. Проводится противогололедная обработка дорожно-транспортной сети, дворов, тротуаров, пешеходных зон и общественных пространств.

При уборке снега особое внимание уделяется тротуарам и остановкам общественного транспорта.


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Теги: 
ЖКХ  снегопад  режим работы  уборка снега 

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