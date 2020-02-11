11 февраля. Mossovetinfo.ru – Коммунальные службы Москвы переведены на усиленный режим работы из-за снегопада, сообщил журналистам заммэра Москвы Петр Бирюков.



По прогнозам синоптиков, во вторник, 11 февраля в Москве может выпасть до 5 миллиметров снега, который не растает, несмотря на то, что температура воздуха около 0 градусов.



Коммунальщики оперативно устраняют последствия снегопада, на улицы выведено 8,5 тысяч единиц техники: снегоуборочные машины, погрузчики, роторы, трактора, а также самосвалы для вывоза снега. Проводится противогололедная обработка дорожно-транспортной сети, дворов, тротуаров, пешеходных зон и общественных пространств.



При уборке снега особое внимание уделяется тротуарам и остановкам общественного транспорта.