11 февраля. Mossovetinfo.ru – Коммунальные службы Москвы переведены на усиленный режим работы из-за снегопада, сообщил журналистам заммэра Москвы Петр Бирюков.
По прогнозам синоптиков, во вторник, 11 февраля в Москве может выпасть до 5 миллиметров снега, который не растает, несмотря на то, что температура воздуха около 0 градусов.
Коммунальщики оперативно устраняют последствия снегопада, на улицы выведено 8,5 тысяч единиц техники: снегоуборочные машины, погрузчики, роторы, трактора, а также самосвалы для вывоза снега. Проводится противогололедная обработка дорожно-транспортной сети, дворов, тротуаров, пешеходных зон и общественных пространств.
При уборке снега особое внимание уделяется тротуарам и остановкам общественного транспорта.
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