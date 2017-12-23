Коммунальщики Москвы перешли на усиленный режим работы

23 декабря. Mossovetinfo.ru - Коммунальные службы столицы перешли на усиленный режим работы. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.



В преддверии новогодних и рождественских праздников на посту будут находиться около 600 тысяч работников.