13 декабря. Mossovetinfo.ru – В будущем Коммунарская линия метро может быть состыкована с Некрасовской линией, сообщается на официальном сайте Стройкомплекса Москвы со ссылкой главного инженера Института Генплана Москвы Михаила Крестмейна.



По словам Крестмейна, возможность соединения двух линий заложена в Генеральном плане, однако никаких конкретных работ по данному проекту в настоящее время не ведется.



Крестмейн отметил, что идеология развития города не предполагает строительства новых линий метро, а направлена на создание максимального количества пересадок между уже существующими ветками.



Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что Некрасовская линия метро будет полностью открыта для пассажиров весной 2020 года. В настоящее время действует первый участок линии, на котором расположены четыре станции.



Строительство Коммунарской линии метро стартовало летом 2017 года. Новая линия пройдет от МЦК до Троицка. Протяженность линии составит около 40 километров, на ней будет расположено 16 станций. В настоящее время идет строительство первых семи станций.