26 марта. Mossovetinfo.ru – Компенсационными маршрутами, которые запущены на юго-востоке Москвы на время закрытия трех станций Таганско-Краснопресненской линии метро, за выходные воспользовались 155 тысяч человек. Об этом сообщили в Мосгортрансе.



Это почти на 20 процентов больше, чем за выходные во время прошлого закрытия этого участка метро в октябре 2017 года.



Бесплатные автобусы ходят по маршрутам КМ1 «Выхино» – «Жулебино» с остановками у платформы Косино и «Лермонтовского проспекта», КМ2 «Кузьминки» – «Котельники» останавливаются у метро «Жулебино», КМ3 связывают «Выхино» с платформой Вешняки.



Интервалы движения составили менее минуты на маршрутах КМ1 и КМ2, 6 минут – на КМ3.