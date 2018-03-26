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Город (Москва и область)     26.03.2018 10:56

Компенсационные автобусы на юго-востоке Москвы перевезли за выходные 155 тысяч человек

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Теги:  метро  метрополитен  автобусы 

26 марта. Mossovetinfo.ru – Компенсационными маршрутами, которые запущены на юго-востоке Москвы на время закрытия трех станций Таганско-Краснопресненской линии метро, за выходные воспользовались 155 тысяч человек. Об этом сообщили в Мосгортрансе.

Это почти на 20 процентов больше, чем за выходные во время прошлого закрытия этого участка метро в октябре 2017 года.

Бесплатные автобусы ходят по маршрутам КМ1 «Выхино» – «Жулебино» с остановками у платформы Косино и «Лермонтовского проспекта», КМ2 «Кузьминки» – «Котельники» останавливаются у метро «Жулебино», КМ3 связывают «Выхино» с платформой Вешняки.

Интервалы движения составили менее минуты на маршрутах КМ1 и КМ2, 6 минут – на КМ3.


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Теги: 
метро  метрополитен  автобусы 

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