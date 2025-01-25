 
Актуальные темы: Китай КНР Украина
Город (Москва и область)     27.01.2025 10:21

Комплекс для измерения шума транспорта прошел сертификацию в Москве - ЦОДД

ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  дороги  автомобили  мотоциклы  камеры фото-видеофиксации  шумомер  шум  нормы  сертификация 

27 января — Mossovetinfo.ru — В Москве прошел сертификацию комплекс-шумомер, который позволить бороться с громкими автомобилями и мотоциклами, - сообщили в пресс-службе Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

«В январе 2025 года комплекс-шумомер прошел сертификацию и получил разрешительные документы в Росстандарте», – говорится в сообщении.

Сертификация нового комплекса «Эфир» с четырьмя направленными микрофонами позволяет обнаружить в потоке транспортные средства с громыхающей музыкой или ревущей выхлопной системой.

Также, чтобы снизить шум на московских дорогах и повысить комфорт жизни в городе, предстоит утвердить предельные уровни шума, определить ответственность за превышение допустимого уровня шума, внести изменения в законодательные акты.

До внесения изменений в законодательство камера будет использоваться для мониторинга. Специалисты ЦОДД продолжат тестировать работу комплекса и подбирать оптимальные места для его установки, где измерение уровня шума наиболее актуально, – сообщают московские власти.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
дороги  автомобили  мотоциклы  камеры фото-видеофиксации  шумомер  шум  нормы  сертификация 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

10:21 Город (Москва и область) Комплекс для измерения шума транспорта прошел сертификацию в Москве - ЦОДД

11:03 В России На ликвидацию последствий разлива нефтепродуктов в Керченском проливе выделено 1,5 млрд рублей – правительство РФ

16:54 Общество Материалы о присвоении Герою Советского Союза Б.В.Кравцову звания Почетный гражданин города внес в МГД Собянин

16:07 Город (Москва и область) Мосгордума в десять раз, до 50,000 рублей, повысит штраф за неоплаченную парковку для юрлиц

11:36 Город (Москва и область) Потепление ожидается в Москве и регионе с понедельника, 27 января, – Метеоновости

Актуальные материалы

23:00 В мире На сайте Белого дома опубликованы Первоочередные приоритеты Америки президента Трампа

15:41 Город (Москва и область) Собянин открыл станции метро Троицкой линии: «Новомосковская», «Коммунарка», «Корниловская»

13:07 В мире Россия добивается не перемирия на Украине, а мира – Песков

19:16 В мире Трамп выступил против ударов ВСУ по РФ американскими дальнобойными ракетами

18:46 В мире Украине нужно принять «реалистичное видение мира», Крым для нее потерян - советник Трампа

10:10 Город (Москва и область) Собянин: Чем больше умных людей притягивает к себе город, тем он круче

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2023 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru