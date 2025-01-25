Комплекс для измерения шума транспорта прошел сертификацию в Москве - ЦОДД

27 января — Mossovetinfo.ru — В Москве прошел сертификацию комплекс-шумомер, который позволить бороться с громкими автомобилями и мотоциклами, - сообщили в пресс-службе Центра организации дорожного движения (ЦОДД).



«В январе 2025 года комплекс-шумомер прошел сертификацию и получил разрешительные документы в Росстандарте», – говорится в сообщении.



Сертификация нового комплекса «Эфир» с четырьмя направленными микрофонами позволяет обнаружить в потоке транспортные средства с громыхающей музыкой или ревущей выхлопной системой.



Также, чтобы снизить шум на московских дорогах и повысить комфорт жизни в городе, предстоит утвердить предельные уровни шума, определить ответственность за превышение допустимого уровня шума, внести изменения в законодательные акты.



До внесения изменений в законодательство камера будет использоваться для мониторинга. Специалисты ЦОДД продолжат тестировать работу комплекса и подбирать оптимальные места для его установки, где измерение уровня шума наиболее актуально, – сообщают московские власти.