27 декабря. Mossovetinfo.ru - Комплекс «Федерация» в «Москва-Сити» полностью введен в эксплуатацию. Об этом сообщает пресс-служба ЗАО «Башня Федерация».



Комплекс «Федерация» является флагманским проектом делового центра «Москва-Сити» и состоит из двух башен: «Запад» (63 этажа) и «Восток» (97 этажей).



Башня «Запад» была сдана в строй в 2008 году. Башня «Восток» достигает рекордных 373,7 метра. Это самое высокое жилое здание в Европе.