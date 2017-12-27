27 декабря. Mossovetinfo.ru - Комплекс «Федерация» в «Москва-Сити» полностью введен в эксплуатацию. Об этом сообщает пресс-служба ЗАО «Башня Федерация».
Комплекс «Федерация» является флагманским проектом делового центра «Москва-Сити» и состоит из двух башен: «Запад» (63 этажа) и «Восток» (97 этажей).
Башня «Запад» была сдана в строй в 2008 году. Башня «Восток» достигает рекордных 373,7 метра. Это самое высокое жилое здание в Европе.
23:27 Город Комплекс «Федерация» в «Москва-Сити» полностью введен в эксплуатацию
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