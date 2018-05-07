7 мая. Mossovetinfo.ru – Комплекс зданий «Бирюлевских бань» выставлен на продажу. На этом месте планируется построить культурно-досуговый центр. Об этом ИА «Моссовет» сообщили в департамента города Москвы по конкурентной политике.



Объект расположен по адресу Булатниковский проезд, владение 10А, строение 1, 2. Степень износа здания составляет 59 процентов по данным БТИ на 2017 год



Начальная стоимость контракта – 89 миллионов рублей. Заявки на участие в аукционе принимаются до 29 мая. Торги пройдут 6 июня 2018 года.