3 октября. Mossovetinfo.ru – Комплекс зданий Московского почтамта на Мясницкой улице получил статус объекта культурного наследия регионального значения, сообщает пресс-служба Москомархитектуры.



Охранный статус получили главный и конюшенный корпуса почтамта, кладовая и газетный почтамт.



Часть зданий была построена в XVIII веке и являлась частью усадьбы знаменитых заводчиков Демидовых. Здание газетного почтамта было построено в 1931 году и является одним из образцов конструктивизма.