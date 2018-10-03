3 октября. Mossovetinfo.ru – Комплекс зданий Московского почтамта на Мясницкой улице получил статус объекта культурного наследия регионального значения, сообщает пресс-служба Москомархитектуры.
Охранный статус получили главный и конюшенный корпуса почтамта, кладовая и газетный почтамт.
Часть зданий была построена в XVIII веке и являлась частью усадьбы знаменитых заводчиков Демидовых. Здание газетного почтамта было построено в 1931 году и является одним из образцов конструктивизма.
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