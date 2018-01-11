Комплексы фиксации ЦОДД подключат к системе «ДТП-нет»‍

Мобильные комплексы фотовидеофиксации Центра организации дорожного движения (ЦОДД) подключат к системе общественного контроля работы водителей. Об этом сообщается в микроблоге ЦОДД в Twitter.



На автомобилях разместят наклейки с телефоном горячей линии «ДТП‒нет!». Туда можно будет сообщать о случаях нарушения водителями правил дорожного движения, парковки и создании аварийных ситуаций.