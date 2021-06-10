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Город (Москва и область)     10.06.2021 10:34

Контроль за ношением масок и перчаток усилят в электричках Московского региона

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Теги:  электрички  коронавирус  COVID-19  масочный режим 

10 июня. Mossovetinfo.ru — В поездах МЖД, МЦД и Октябрьской железной дороги усилят контроль за соблюдением масочно-перчаточного режима, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службы ЦППК и МТППК.

Такое решение принято на фоне роста заболеваемости коронавирусом в Москве.

Ранее об усилении контроля за соблюдением масочно-перчаточного режима в общественных местах Москвы объявил Главконтроль.

В среду, 9 июня, в Москве было выявлено 4 124 новых случая заражения коронавирусом. Это максимальное число новых случаев заболевания с 15 января. Кроме того, в целом по России за сутки было выявлено максимальное число новых случаев заболевания с 6 марта.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ситуация с коронавирусом в Москве ухудшилась.

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Теги: 
электрички  коронавирус  COVID-19  масочный режим 

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