Концертный зал филармонии в «Зарядье» откроют к лету 2018 года

15 марта. Mossovetinfo - Концертный зал Филармонии в парке «Зарядье» планируется ввести в эксплуатацию в мае-июне 2018 года. Об этом сообщила заместитель руководителя Департамента градостроительной политики города Москвы Надежда Караванова,



Общая площадь нового здания филармонии в «Зарядье» составит 25,2 тысячи квадратных метров. Под большим стеклянным куполом разместятся два зала. Большой зал будет вмещать 1560 зрителей, а малый - 400.



Концертный зал станет основной площадкой Московского урбанистического форума, который пройдет с 17 по 22 июля.