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Город (Москва и область)     15.03.2018 15:23

Концертный зал филармонии в «Зарядье» откроют к лету 2018 года

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Теги:  Зарядье  Московский урбанистический форум  Московский урбанистический форум 2018 

15 марта. Mossovetinfo - Концертный зал Филармонии в парке «Зарядье» планируется ввести в эксплуатацию в мае-июне 2018 года. Об этом сообщила заместитель руководителя Департамента градостроительной политики города Москвы Надежда Караванова,

Общая площадь нового здания филармонии в «Зарядье» составит 25,2 тысячи квадратных метров. Под большим стеклянным куполом разместятся два зала. Большой зал будет вмещать 1560 зрителей, а малый - 400.

Концертный зал станет основной площадкой Московского урбанистического форума, который пройдет с 17 по 22 июля.

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Карта места

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Теги: 
Зарядье  Московский урбанистический форум  Московский урбанистический форум 2018 

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