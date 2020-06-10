10 июня. Mossovetinfo.ru – В Московской области зафиксировано 46 457 случаев коронавируса. Об этом сообщает оперативный штаб.



За сутки в Подмосковье было подтверждено 735 случаев заболевания, вылечились 747 человек.



Всего за все время от коронавируса в Подмосковье выздоровели 13 419 человек, умерли – 622 человека (за сутки – 32).