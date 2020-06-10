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Город (Москва и область)
10.06.2020, 10:42
Коронавирус. Подмосковье. Данные на 10 июня
10 июня. Mossovetinfo.ru – В Московской области зафиксировано 46 457 случаев коронавируса. Об этом сообщает оперативный штаб. За сутки в Подмосковье было подтверждено 735 случаев заболевания...
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Город (Москва и область)
10.06.2020, 10:40
В Москве выявлено наименьшее число случаев коронавируса за сутки с 11 апреля
10 июня. Mossovetinfo.ru – В Москве зафиксировано 199 785 случаев коронавируса. Об этом сообщает оперативный штаб. За сутки в столице было подтверждено 1 195 случаев заболевания. Это наимень...
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Город (Москва и область)
10.06.2020, 09:57
В каждой «Ласточке» на МЦК теперь есть «вагон тишины»
10 июня. Mossovetinfo.ru – «Вагоны тишины» теперь есть в каждом, из 51 поездов «Ласточка», курсирующих на МЦК, сообщается на официальном сайте московского метрополитена. Вагоны отмечены спец...