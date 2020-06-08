8 июня. Mossovetinfo.ru – В Московской области зафиксировано 44 983 случая коронавируса. Об этом сообщает оперативный штаб.



За сутки в Подмосковье был подтвержден 751 случай заболевания, вылечились 569 человек.



Всего за все время от коронавируса в Подмосковье выздоровел 12 301 человек, умерли – 578 человек (за сутки – 11).