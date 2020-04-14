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Город (Москва и область)     14.04.2020 18:57

Коронавирусный стационар открыли на базе больницы имени Спасокукоцкого

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Теги:  коронавирус  стационары  открытие  Анастасия Ракова 

14 апреля. Mossovetinfo.ru – Новый коронавирусный стационар создали в Москве на базе городской клинической больницы имени Спасокукоцкого, сообщила журналистам заммэра Москвы Анастасия Ракова.

«В столице наблюдается значительный прирост заболевших коронавирусом. Если на прошлой неделе в сутки выявлялось около 500-600 больных, то сегодня впервые эта цифра достигла почти 1,5 тысячи. Мы продолжаем увеличивать коечный фонд и перепрофилировать московские стационары для приема больных с COVID-19», - заявила заммэра.

Новый стационар организован путем перепрофилирования одного из корпусов больницы. Он рассчитан на 450 коек и оснащен всем необходимым. По словам Раковой, в корпусе был проведен ремонт с перепланировкой, к койкам подведен кислород, также в корпусе установили аппараты компьютерной томографии, которые позволяют наиболее эффективно диагностировать коронавирус.

В новом стационаре предусмотрены раздельные входы для приема и выписки больных, оборудованы входы для персонала, в которых оборудованы шлюзы и душевые. Стационар готов к приему пациентов.

Ранее в оперативном штабе Москвы по ситуации с коронавирусом сообщили, что в ближайшие 10 дней в Москве создадут 24 новых стационара для лечения пациентов, зараженных коронавирусом или с подозрением на него.


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Теги: 
коронавирус  стационары  открытие  Анастасия Ракова 

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