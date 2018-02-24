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Город (Москва и область)     24.02.2018 10:08

Козью ферму в Истринском районе создадут в 2018 году по соглашению с властями Подмосковья

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Теги:  Московская область  Истра  Аносино  ферма  козы  аренда 

24 февраля /Mossovetinfo.ru/. В деревне Аносино Истринского района Московской области, на передаваемом властями Подмосковья в аренду земельном участке до конца 2018 года будет создана на козья ферма.

Как сообщили ИА «Моссовет» в обладминистрации, 25.01.2018 между Правительством Московской области и крестьянским (фермерским) хозяйством «По-рижский фермер» было подписано Соглашение об обеспечении реализации масштабного инвестиционного проекта «Строительство фермы по содержанию коз на территории городского округа Истра Московской области» на земельных участках, предоставляемых в аренду крестьянскому (фермерскому) хозяйству «По-рижский фермер» без проведения торгов.

Как сообщают власти региона, более 9 га областной земли будет передано крестьянскому (фермерскому) хозяйству «По‐рижский фермер» на 7 лет. Предполагается, что на ферме будут размещены 50 коз, которые смогут давать в сутки 150 литров молока. Частная сыроварня По-Рижский-Фермер успешно работает в Истринском районе уже несколько лет.

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Теги: 
Московская область  Истра  Аносино  ферма  козы  аренда 

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