Козью ферму в Истринском районе создадут в 2018 году по соглашению с властями Подмосковья

24 февраля /Mossovetinfo.ru/. В деревне Аносино Истринского района Московской области, на передаваемом властями Подмосковья в аренду земельном участке до конца 2018 года будет создана на козья ферма.



Как сообщили ИА «Моссовет» в обладминистрации, 25.01.2018 между Правительством Московской области и крестьянским (фермерским) хозяйством «По-рижский фермер» было подписано Соглашение об обеспечении реализации масштабного инвестиционного проекта «Строительство фермы по содержанию коз на территории городского округа Истра Московской области» на земельных участках, предоставляемых в аренду крестьянскому (фермерскому) хозяйству «По-рижский фермер» без проведения торгов.



Как сообщают власти региона, более 9 га областной земли будет передано крестьянскому (фермерскому) хозяйству «По‐рижский фермер» на 7 лет. Предполагается, что на ферме будут размещены 50 коз, которые смогут давать в сутки 150 литров молока. Частная сыроварня По-Рижский-Фермер успешно работает в Истринском районе уже несколько лет.