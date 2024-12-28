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Город (Москва и область)
31.12.2024, 12:31
В новогоднюю ночь — с 20:00 до 06:00 — проезд на городском транспорте Москвы будет бесплатным
31 декабря — Mossovetinfo.ru — В новогоднюю ночь — с 20:00 31 декабря 2024 года до 06:00 1 января 2025 года— проезд на ...
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Город (Москва и область)
31.12.2024, 12:15
Красная площадь будет закрыта в новогоднюю ночь
31 декабря — Mossovetinfo.ru — Красная площадь, главная площадь столицы России, с 18:00 мск 31 декабря до 08:00 мск 1 января, ...
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Город (Москва и область)
28.12.2024, 15:41
Собянин открыл станции метро Троицкой линии: «Новомосковская», «Коммунарка», «Корниловская»
28 декабря — Mossovetinfo.ru — Мэр Москвы Сергей Собянин открыл три новые станции в составе новой Троицкой линии мет...