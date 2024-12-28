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Город (Москва и область)     31.12.2024 12:15

Красная площадь будет закрыта в новогоднюю ночь

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Теги:  Красная площадь  новый год  режим работы 

31 декабря — Mossovetinfo.ru — Красная площадь, главная площадь столицы России, с 18:00 мск 31 декабря до 08:00 мск 1 января, будет закрыта для посещения с 18 часов 31 декабря до 8 часов 1 января. Об этом сообщает пресс-служба московского главка полиции.

Отмечается, что ГУМ-каток будет работать по своему расписанию.

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Карта места

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Теги: 
Красная площадь  новый год  режим работы 

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