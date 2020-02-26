26 февраля. Mossovefinfo.ru – Краудсорсинг-проект «Навыки будущего», посвященный улучшению действующих в городе образовательно-профессиональных программ, стартовал в Москве на платформе crowd.mos.ru.



В рамках проекта в течение девяти дней москвичи смогут высказать свои пожелания и предложения по улучшению сразу трех столичных программ — «День без турникетов», «Бизнес-уикенд» и «Детские технопарки».



Кроме того, участники проекта могут высказать свои предложения по вопросам дополнительного образования для взрослых, по вопросам профориентации, и по вопросам профессионального развития москвичей в условиях мегаполиса.



Отобранные экспертами предложения будут реализованы.