26 февраля. Mossovefinfo.ru – Краудсорсинг-проект «Навыки будущего», посвященный улучшению действующих в городе образовательно-профессиональных программ, стартовал в Москве на платформе crowd.mos.ru.
В рамках проекта в течение девяти дней москвичи смогут высказать свои пожелания и предложения по улучшению сразу трех столичных программ — «День без турникетов», «Бизнес-уикенд» и «Детские технопарки».
Кроме того, участники проекта могут высказать свои предложения по вопросам дополнительного образования для взрослых, по вопросам профориентации, и по вопросам профессионального развития москвичей в условиях мегаполиса.
Отобранные экспертами предложения будут реализованы.
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