10 января. Mossovetinfo.ru – Традиционных крещенских морозов в ночь на Крещение, 19 января в Москве не ожидается, сообщает РИА Новости со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Александра Синенкова.
По словам Синенкова, к 19 января характер погоды сильно не изменится, температура будет колебаться от -5 до +2 градусов. Высота снежного покрова не превысит 5 сантиметров.
Также, по прогнозам синоптиков, в Крещение в Москве ожидаются осадки в виде снега и мокрого снега с дождем.
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