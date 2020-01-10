10 января. Mossovetinfo.ru – Традиционных крещенских морозов в ночь на Крещение, 19 января в Москве не ожидается, сообщает РИА Новости со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Александра Синенкова.



По словам Синенкова, к 19 января характер погоды сильно не изменится, температура будет колебаться от -5 до +2 градусов. Высота снежного покрова не превысит 5 сантиметров.



Также, по прогнозам синоптиков, в Крещение в Москве ожидаются осадки в виде снега и мокрого снега с дождем.