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Город (Москва и область)     09.09.2020 11:45

Криптобиокабины в центрах «Мои документы» помогут оформить загранпаспорт

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Теги:  МФЦ  Мои документы  загранпаспорт  оформление  криптобиокабины 

9 сентября. Mossovetinfo.ru - В двух центрах госуслуг «Мои документы» начали работать криптобиокабины, с помощью которых можно оформить загранпаспорт, сообщается на портале mos.ru.

Кабины появились во флагманском офисе «Мои документы» ЦАО и в центре госуслуг Донского района. С их помощью можно оформить бионический загранпаспорт на 10 лет без помощи профильного сотрудника МВД. Кабина позволяет отсканировать все необходимые документы, сдать отпечатки пальцев, сделать фотографию, подать заявку и автоматически отправит все документы на рассмотрение в систему управления МВД.

Для того, чтобы воспользоваться кабиной, необходимо предварительно записаться на портале mos.ru. Оплатить пошлину можно с помощью специальных терминалов в центрах госуслуг. Сотрудники МФЦ при необходимости окажут помощь в пользовании кабиной.


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Теги: 
МФЦ  Мои документы  загранпаспорт  оформление  криптобиокабины 

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