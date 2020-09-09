9 сентября. Mossovetinfo.ru - В двух центрах госуслуг «Мои документы» начали работать криптобиокабины, с помощью которых можно оформить загранпаспорт, сообщается на портале mos.ru.



Кабины появились во флагманском офисе «Мои документы» ЦАО и в центре госуслуг Донского района. С их помощью можно оформить бионический загранпаспорт на 10 лет без помощи профильного сотрудника МВД. Кабина позволяет отсканировать все необходимые документы, сдать отпечатки пальцев, сделать фотографию, подать заявку и автоматически отправит все документы на рассмотрение в систему управления МВД.



Для того, чтобы воспользоваться кабиной, необходимо предварительно записаться на портале mos.ru. Оплатить пошлину можно с помощью специальных терминалов в центрах госуслуг. Сотрудники МФЦ при необходимости окажут помощь в пользовании кабиной.