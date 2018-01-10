Другие материалы
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Город
10.01.2018, 13:39
В январе 2018 года 151 почтовое отделение Москвы продолжит работать без выходных дней
10 января. Mossovetinfo.ru - 151 почтовое отделение Москвы в январе продолжит работать без выходных дней, - сообщили ИА «Моссовет» в отделе по корпоративным коммуникациям Почты России. «Увеличенны...
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Транспорт и строительство
10.01.2018, 12:00
36 объектов в Москве в 2017 году исключено из перечня
10января. Mossovetinfo.ru - 36 объектов в Москве в 2017 году в 2017 году исключено из перечня долгостроев и незавершенного строительства, сообщил председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко. И...
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Город
10.01.2018, 07:45
Крупный оператор наружной рекламы не расплатился с правительством Москвы
10 января. Mossovetinfo.ru - Компания ТРК, один из ведущих операторов рынка наружной рекламы в Москве, не перечислила городу очередной платеж. Ранее связанная с акционером ТРК Александром Геллером «Тр...