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Город     10.01.2018 07:45

Крупный оператор наружной рекламы не расплатился с правительством Москвы

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Теги:  ТРК  реклама  Москва  бюджет 

10 января. Mossovetinfo.ru - Компания ТРК, один из ведущих операторов рынка наружной рекламы в Москве, не перечислила городу очередной платеж. Ранее связанная с акционером ТРК Александром Геллером «Трейд Компани» потеряла контракт на рекламу в метро.

«Согласно договорам с городскими властями компания должна была перечислить в декабре 2017 года 1,4 млрд руб. Как следует из ответа московского департамента СМИ и рекламы, который поступил в РБК во вторник, 9 января, но датирован 29 декабря 2017 года, ведомство «не располагает информацией об оплате»», - сообщает РБК.

Платеж должен был поступить до 29 декабря включительно.

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Теги: 
ТРК  реклама  Москва  бюджет 

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