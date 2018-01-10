Город 10.01.2018, 07:45 Крупный оператор наружной рекламы не расплатился с правительством Москвы

10 января. Mossovetinfo.ru - Компания ТРК, один из ведущих операторов рынка наружной рекламы в Москве, не перечислила городу очередной платеж. Ранее связанная с акционером ТРК Александром Геллером «Тр...