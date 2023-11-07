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Город (Москва и область)     08.11.2023 11:36

КСП Москвы возвращает в бюджет десятки миллионов рублей «излишне» оплаченных за дороги в Новой Москве

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Теги:  Москва  бюджет  контроль  КСП Москвы  проверка  дороги  нарушения  средства  возврат  власть  эффективность 

8 ноября — Mossovetinfo.ru — По результатам проверки законности и эффективности использования средств бюджета города Москвы на строительство и реконструкцию объектов дорожного хозяйства на территориях Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы Контрольно-счетной палатой Москвы Государственному казенному учреждению города Москвы «Москворечье» (ГКУ «Москворечье») внесено представление с требованием об устранении выявленных нарушений и недостатков, сообщает КСП Москвы.

«Отдельные нарушения законодательства устранены и предотвращены Учреждением в ходе проверки: внесены изменения в стоимость государственных контрактов на общую сумму 38 636,2 тыс. рублей и осуществлен возврат в бюджет города Москвы денежных средств в размере 27 284,8 тыс. рублей, направлено требование о возврате излишне оплаченных денежных средств в размере 29 788,3 тыс. рублей», - говорится в сообщении.

ГКУ «Москворечье» на указанных территориях построено и введено в эксплуатацию 31,5 км автомобильных дорог (108,8 процента от запланированного объема), что составило 21,1 процента от увеличения общей протяженности УДС в городе Москве за указанный период. В 2023 году Учреждением открыта новая автомобильная дорога «Варшавское шоссе – деревня Андреевское – деревня Яковлево».

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Теги: 
Москва  бюджет  контроль  КСП Москвы  проверка  дороги  нарушения  средства  возврат  власть  эффективность 

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