КСП Москвы возвращает в бюджет десятки миллионов рублей «излишне» оплаченных за дороги в Новой Москве

8 ноября — Mossovetinfo.ru — По результатам проверки законности и эффективности использования средств бюджета города Москвы на строительство и реконструкцию объектов дорожного хозяйства на территориях Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы Контрольно-счетной палатой Москвы Государственному казенному учреждению города Москвы «Москворечье» (ГКУ «Москворечье») внесено представление с требованием об устранении выявленных нарушений и недостатков, сообщает КСП Москвы.



«Отдельные нарушения законодательства устранены и предотвращены Учреждением в ходе проверки: внесены изменения в стоимость государственных контрактов на общую сумму 38 636,2 тыс. рублей и осуществлен возврат в бюджет города Москвы денежных средств в размере 27 284,8 тыс. рублей, направлено требование о возврате излишне оплаченных денежных средств в размере 29 788,3 тыс. рублей», - говорится в сообщении.



ГКУ «Москворечье» на указанных территориях построено и введено в эксплуатацию 31,5 км автомобильных дорог (108,8 процента от запланированного объема), что составило 21,1 процента от увеличения общей протяженности УДС в городе Москве за указанный период. В 2023 году Учреждением открыта новая автомобильная дорога «Варшавское шоссе – деревня Андреевское – деревня Яковлево».