26 августа. Mossovetinfo.ru – Москвичам рассказали, куда в Москве можно сообщить о скоплениях воды. Информация опубликована на mos.ru.



Сообщить о подтоплениях на дорогах можно в круглосуточную центральную диспетчерскую службу Мосводостока: +7 (495) 657-87-03.



При скоплении большого количества воды на придомовой территории можно обратиться в районную управу, префектуру или в единый диспетчерский центр по телефону: +7 (495) 539-53-53.



Подать жалобу можно на портале «Наш город». Также можно пожаловаться, позвонив на горячую линию ОАТИ: +7 (499) 264-96-81.