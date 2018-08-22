22 августа. Mossovetinfo.ru – Среда, 22 августа станет последним днем купального сезона в столице, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.



По словам Вильфанда, начиная со среды, ночные температуры в Москве не будут превышать отметку в 10 градусов тепла. Это приведет к тому, что вода в столичных водоемах сильно охладится, и даже возвращение теплой дневной погоды, которое ожидается в выходные, не компенсирует это охлаждение.



Ожидается, что температура воды в Москве снизится ниже +20 градусов, а купаться в таких условиях врачи не рекомендуют.