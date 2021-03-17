Ландшафтно-развлекательный парк построят в Мневниках через 2-3 года

17 марта. Mossovetinfo.ru – На территории Мневниковской поймы в ближайшие 2-3 года будет построен ландшафтно-развлекательный парк, сообщается на официальном сайте Стройкомплекса столицы со ссылкой на заммэра Москвы Андрея Бочкарева.



На территории нового парка появятся площадки для занятий спортом и творчеством, будут обустроены пешеходные маршруты, прогулочные набережные, сформирован новый природный ландшафт.



Новый парк создадут в рамках развития территории Мневниковской поймы, который планируется реализовать примерно за 10 лет. В настоящее время разрабатывается концепция нового парка.



Помимо нового парка, проект развития Мневниковской поймы включает в себя строительство спортивного кластера и жилых кварталов.